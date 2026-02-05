Spagna sorprendente trapianto di faccia da donatrice morta per eutanasia

Un team di chirurghi dell’ospedale Val d’Hebron di Barcellona ha realizzato un intervento che ha sorpreso molti. La squadra ha trapiantato parzialmente il volto di una donna di nome Carme, che stava combattendo tra la vita e la morte. La donatrice era una persona deceduta a causa di un’operazione di eutanasia. L’intervento, eseguito lo scorso settembre, ha rappresentato un passo avanti importante nel campo dei trapianti di faccia.

Nel settembre dello scorso anno questa équipe chirurgica dell'ospedale Val d'Hebron di Barcelona ha eseguito un trapianto parziale di volto su una donna di nome Carme che stava lottando per sopravvivere. Durante una vacanza alle Isole Canarie era stata morsa da un insetto. Il morso si è infettato gravemente e nei mesi precedenti l'operazione Carme ha dovuto essere curata nel reparto di terapia intensiva. La malattia carnivora le ha distrutto metà del viso e ha colpito anche le sue mani. La distruzione del naso e della bocca significava che non poteva mangiare né respirare. L'équipe medica ha compreso specialisti in chirurgia plastica, anestesiologia, immunologia, psichiatria e trapianti presso l'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona.

