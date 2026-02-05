Spaccio di droga in via Azzurra sequestrati 600 grammi di hashish

Due giovani di 29 anni sono finiti in manette a Bologna, accusati di spaccio di droga in via Azzurra. I carabinieri hanno sequestrato 600 grammi di hashish trovati in loro possesso durante un controllo. Entrambi sono incensurati, ma ora devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver notato comportamenti sospetti e hanno deciso di fermarli, trovandoli con la droga nascosta.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Due giovani incensurati, entrambi di 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è scattata durante un controllo antidroga in via Azzurra, nei pressi del Giardino Arcobalen o, area già finita sotto la lente dei militari dell'Arma per la possibile presenza di attività legate allo spaccio. Nel corso del servizio, i carabinieri hanno identificato un 29enne originario della provincia di Napoli che si aggirava nella zona in modo sospetto. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nella tasca del giubbotto, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi.

