Spaccio di droga a Milano arrestato 27enne

La Polizia di Milano ha arrestato un 27enne nel pomeriggio di ieri. Durante un’operazione antidroga, gli agenti hanno fermato e portato in commissariato l’uomo che aveva tentato di disfarsi di alcune sostanze. Le forze dell’ordine continuano le indagini per capire se ci siano altri coinvolti.

Spaccio di droga a Milano, arrestato 27enneUn uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia a Milano, nel pomeriggio del 3 febbraio, nel corso di un'operazione antidroga. I poliziotti avevano ... Dal Daspo per i disordini sui treni allo spaccio di droga: a processo il capo della baby gang di CevaSi ritiene siano suoi 70 grammi di hashish rinvenuti in un capannone abbandonato vicino alla stazione di Lesegno. Il giovane è già in carcere ... Arrestato il 13 gennaio per spaccio di droga e subito liberato, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, un nigeriano di 27 anni è stato arrestato di nuovo dagli agenti della Polizia di Stato e ora è in carcere Prosegue a Bolzano la lotta contro lo spaccio di droga.

