Sotto sequestro dopo la caduta riapre la seggiovia Tremol 1

La seggiovia Tremol 1 di Piancavallo riapre dopo il sequestro. Il Tribunale del riesame ha deciso di togliere i sigilli e consentire di nuovo il funzionamento dell’impianto di risalita, fermo da qualche tempo dopo un incidente. Ora i gestori attendono che tutto sia in regola per riprendere regolarmente le attività.

La decisione è arrivata dal Tribulane del riesame che ha provveduto al dissequestro dell'impianto dopo la chiusura avvenuta il 19 gennaio La seggiovia Tremol 1 torna in funzione: lo ha deciso il Tribunale del riesame, che ha disposto il dissequestro dell’impianto di risalita di Piancavallo. La chiusura è avvenuta lo scorso 19 gennaio dopo il grave incidente che ha coinvolto un 32enen di Mortare (Pavia), dipendente della baita Arneri. L'incidente si è verificato lo scorso 24 dicembre. L'uomo è precipitato dalla seggiovia durante la fase di discesa sbattendo contro un pilone in cemento armato al termine del turno di lavoro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

