Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato, rompe il silenzio e risponde alle polemiche. In un’intervista, afferma di essere disposta a fare un test genetico per dimostrare il proprio sesso e poter così partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. La giovane atleta non si fa intimidire dalle discussioni e si presenta decisa a portare avanti la sua carriera senza lasciarsi fermare dalle polemiche.

Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato, non si lascia intimidire dalle polemiche e ha dichiarato di essere pronta a sottoporsi a un test genetico di verifica del sesso pur di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. La boxeur algerina, 26 anni, ha risposto così alle affermazioni del presidente statunitense Donald Trump, che l’aveva definita un “pugile di sesso maschile ”. Khelif era salita alla ribalta mondiale vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma la sua partecipazione e vittoria avevano scatenato un acceso dibattito sul genere, dopo le accuse secondo cui avrebbe fallito un test genetico sul sesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sono una ragazza, non trans”. Imane Khelif attacca Trump e annuncia test di “verifica del sesso”

Approfondimenti su Imane Khelif

Imane Khelif ha deciso di parlare chiaramente.

L’atleta algerina Khelif, vincitrice a Parigi, ammette di aver fatto terapie ormonali prima delle Olimpiadi, ma chiarisce di non essere trans.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Imane Khelif

Argomenti discussi: Mi sono appassionato al percorso di transizione di una ragazza e la sostengo economicamente. È come se l'avessi in affido. So che mia moglie non capirebbe e le persone a me più vicine penserebbero che ho secondi fini. Risponde Elena Di Cioccio; Zaira, il piacere di mostrarsi senza filtri; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Stanotte Firenze non mi ha amata. Il racconto choc della ragazza aggredita: Non è normale rischiare la vita a vent’anni.

Sono una ragazza, non trans. Imane Khelif attacca Trump e annuncia test di verifica del sessoLa campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif risponde alle accuse di Donald Trump e si dichiara pronta a sottoporsi a un test genetico, pur di poter partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028 ... ilgiornale.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato le atlete transgender citando anche l’incontro tra Imane Khelif e Angela Carini a Parigi 2024 facebook