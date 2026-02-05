Sono state sposate con lo stesso uomo in momenti diversi Quando lui è morto hanno deciso di sposarsi loro | la storia della 72enne Bo e della 78enne Wendy

Due donne, Bo e Wendy, hanno vissuto una storia unica. Entrambe sono state sposate con lo stesso uomo in tempi diversi. Dopo la sua morte, hanno deciso di scambiarsi le promesse e sposarsi tra loro. Una scelta che ha sorpreso molti e che racconta di un legame speciale tra le due donne.

Sono state sposate con lo stesso uomo, in momenti diversi. Quando lui è morto, hanno deciso di sposarsi tra loro. La storia la racconta People ed è quella di Deb “Bo” Dimon e Wendy Ishii. Wendy ha sposato il professor Douglas Ishii, docente di Scienze Biomediche e Fisiologia alla Colorado State University, nel 1982 e sono rimasti assieme fino al 2017 quando lui si è innamorato di un’altra, Bo Dimon. Il professore è stato insieme alla seconda moglie dal 2018 alla sua morte, avvenuta improvvisamente nel 2025 a causa di un’infezione, quando lui aveva 82 anni. Bo e Wendy si sono ritrovate sedute insieme nello studio dell’avvocato Drake Johnson, a Fort Collins, in Colorado, per capire come procedere con i beni del defunto, anche perché non c’era alcun testamento ma solo la convinzione del legale: “Il desiderio evidente di Doug era che entrambe le donne fossero economicamente tutelate per il resto della loro vita “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

