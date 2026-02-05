Sondaggio Demopolis-BariToday il 48% dei pugliesi non si sente sicuro nella propria città

Questa mattina emerge un dato preoccupante dalla recente indagine: quasi la metà dei pugliesi non si sente sicura nelle proprie città. Il sondaggio rivela che il 48% delle persone intervistate si sente insicura, e molti si rendono conto che le cose sono peggiorate rispetto a tre anni fa, con oltre il 50% che pensa che la sicurezza sia diminuita. La situazione si fa sempre più difficile per chi vive e lavora in Puglia.

