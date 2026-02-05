Sondaggi politici il campo largo rimonta sulla destra | quanto sono distanti i partiti

Nei sondaggi politici, il panorama cambia ancora una volta. Fratelli d'Italia resta davanti, ma il centrosinistra allargato si avvicina, guadagnando mezzo punto sulla coalizione di centrodestra. La distanza tra le due forze si riduce, e il risultato conferma come il campo largo stia mettendo in difficoltà la destra.

Fratelli d'Italia è ancora primo con distacco, ma i risultati del centrosinistra 'allargato' permettono di guadagnare mezzo punto sulla coalizione di centrodestra. Che, così, è a meno di un punto di distacco. Ecco i risultati della rilevazione Emg, che non tiene ancora conto della separazione di Vannacci dalla Lega.

I sondaggi politici mostrano un calo di consenso per tutto il centrodestra, che ora si ferma al 47,7%.

