Sollicciano il killer delle escort aveva una lista di contatti il giorno del tentativo di evasione

Vasile Frumuzache, il sospetto killer delle escort, aveva una lista di contatti quando ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano. La lista conteneva nomi, indirizzi e numeri di telefono di persone vicine a lui. L’uomo, 33 anni, rumeno, è accusato di aver ucciso due escort del suo stesso paese. La fuga fallita ha portato alla sua cattura e al ritrovamento di quei documenti nascosti sotto i vestiti. La polizia ora sta verificando i nomi sulla lista, convinta che possano aiutare

Una lista con nomi, indirizzi e numeri di telefono. È quanto aveva ieri indosso Vasile Frumuzache, cittadino rumeno di 33 anni ritenuto responsabile dell’uccisione di due escort connazionali, nel giorno in cui ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.Il dettaglio è emerso oggi, durante la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Sollicciano Killer

Un uomo che tentava di fuggire dal carcere di Sollicciano con un rampino improvvisato e lenzuola annodate è stato subito catturato.

Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sollicciano Killer

Argomenti discussi: Firenze, il killer delle escort Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere di Sollicciano (con le lenzuola); Vasile Frumuzache, il killer delle escort ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano; Il killer delle escort tenta di evadere dal carcere, preso e riportato in cella; Aveva ucciso due donne e nascosto i resti, killer tenta l’evasione dal carcere con un lenzuolo.

Tentata evasione a Sollicciano. Lenzuola e rampino per la fuga. Bloccato il killer delle escortVasile Frumuzache ha cercato di scappare dal carcere fiorentino: è stato fermato dai poliziotti. La polemica sulle carenze strutturali. Domani la prima udienza per l’omicidio delle due connazionali. lanazione.it

Nomi, indirizzi e numeri di telefono, ecco come il killer di Ana e Denisa aveva preparato la fuga dal carcere di SolliccianoNon escludono che Vasile Frumuzache abbia potuto contare su possibili complici non solo per la evasione ma anche per la commissione dei femminicidi di escort di cui è accusato ... msn.com

Firenze, Vasile Frumuzache prova a evadere dal carcere di Sollicciano. La fuga fallita del killer delle escort con le lenzuola x.com

Tenta di evadere dal carcere di Sollicciano il serial killer delle prostitute facebook