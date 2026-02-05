Solidarietà senza età ’La Cupolina’ aiuta ’La Casa di Hilde’

La Rsa La Cupolina di Manciano ha consegnato il ricavato della lotteria di Natale, chiudendo il percorso di sensibilizzazione contro la violenza. La raccolta benefica, organizzata con i commercianti del paese e con la partecipazione della comunità, si è conclusa con una donazione a favore de “La Casa di Hilde”. Un modo per unire solidarietà e attenzione alle persone più vulnerabili, coinvolgendo tutti in un gesto concreto.

Si è concluso con la consegna del ricavato della lotteria di Natale il percorso di sensibilizzazione contro la violenza promosso dalla Rsa La Cupolina di Manciano, realizzato in collaborazione con i commercianti del paese e con il coinvolgimento diretto della comunità locale. La donazione è stata destinata all'associazione amiatina 'La Casa di Hilde', realtà impegnata nell'accoglienza e nella protezione delle donne vittime di violenza. L'iniziativa, che ha visto una partecipazione sentita e generosa da parte della popolazione, ha permesso di raccogliere 300 euro, ai quali si aggiunge un buono spesa da 100 euro donato dal Carrefour di Manciano.

