Snoop Dogg l’icona di cui avevamo bisogno | tedoforo a Gallarate coach al Villaggio olimpico gioca pure a bocce alla Balera dell’Ortica

Snoop Dogg ha fatto tappa a Gallarate come tedoforo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Non si è limitato a questo, però. Il rapper si è anche messo in gioco come coach al Villaggio olimpico e si è divertito a giocare a bocce alla Balera dell’Ortica. La sua presenza ha catturato l’attenzione sui social, creando un vero e proprio caso mediatico.

La presenza di Snoop Dog in Lombardia per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è già entrata negli Annales della memoria collettiva social. Non che il rapper statunitense avesse bisogno della visibilità nel ruolo di tedoforo per dimostrare di essere una vera icona. Ma certamente v ederlo camminare lungo le strade di Gallarate è stato uno spettacolo nello spettacolo. Occhiali da sole (nonostante la giornata plumbea), treccine e con l’immancabile mise ufficiale dei Giochi ha lasciato a bocca aperta i tanti gallaratesi accorsi a vedere la fiaccola. Forse perché (erroneamente) ci si immaginava che "il grandissimo ospite internazionale" atteso da giorni per portare la torcia facesse la sua comparsa nelle tappe meneghine, mentre invece l’artista è sceso in campo nella cittadina in provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Snoop Dogg ha scelto Milano per la sua giornata olimpica.

Dopo aver partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, Snoop Dogg ha trascorso il pomeriggio tra un hamburger da McDonald’s e uno gnocco fritto alla Balera dell’Ortica.

