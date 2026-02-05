Slovenia preparing law to ban access to social media for minors under 15

La Slovenia sta preparando una legge per bloccare l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il vicepremier Matej Arcon ha annunciato che il governo ha in cantiere un progetto di legge che potrebbe entrare in vigore presto. L’obiettivo è proteggere i giovani dagli effetti delle piattaforme digitali, limitando il tempo trascorso online. La proposta sta già facendo discutere tra genitori e esperti, che chiedono più controlli sul mondo digitale dei più giovani.

Feb 5 (Reuters) - Slovenia is preparing draft legislation that will ban access to social media for minors under 15, Deputy Prime Minister Matej Arcon told a news conference on Thursday. Arcon said the Education Ministry had initiated the move, based on the experience of other countries, and would include professionals in drafting the law that aims to protect children and adolescents. 5 febbraio (Reuters) - La Slovenia sta preparando un progetto di legge che vieterà l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, ha detto il vice primo ministro Matej Arcon a una conferenza stampa giovedì. Arcon ha detto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato la mossa, sulla base dell'esperienza di altri paesi, e che includerà i professionisti nella stesura della legge che mira a proteggere bambini e adolescenti.

