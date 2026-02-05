Slovak prosecutor ends probe over fighter jets air defence systems donated to Ukraine
Un nuovo capitolo si apre in Slovacchia. Questa mattina, il procuratore ha ufficialmente chiuso le indagini sulla donazione di aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea all’Ucraina, avviate dal governo di Robert Fico. La decisione arriva dopo settimane di inchieste e polemiche politiche. Ora si attende di capire quali saranno le prossime mosse del governo e se questa chiusura cambierà il dibattito pubblico nel paese.
Bratislava regional prosecutor Rastislav Remeta said that the dozen Soviet-era MiG-29 jets and the S-300 and KUB air defence systems donated to Ukraine were outdated, not fully operational and lacked missiles as well as pilots. He said their donation was no crime, as alleged by Fico and his aides. “In the context of the time, value, report by (national auditors), information available, it was not proven that the government had violated fiduciary duties,” Remeta told a televised news conference. The previous government led by Eduard Heger and including Defence Minister Jaroslav Nad aided Ukraine in its defence against Russia’s invasion, donating equipment in return for a pledge of compensation from NATO allies. 🔗 Leggi su Internazionale.it
