Slot Eyes si vendica dopo lo spettacolo horror di Etihad a novembre

Domenica a Liverpool si gioca una partita chiave tra il Liverpool e il Manchester City, con i Reds pronti a reagire alla sconfitta subita all’andata contro i Citizens. Arne Slot spera che la squadra mostri un volto diverso rispetto a quello visto in precedenza, quando la squadra è uscita sconfitta. I tifosi sono in ansia per questa occasione di riscatto, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo per ottenere un risultato diverso.

Domenica il Liverpool ospita il Manchester City cercando di vendicare la sconfitta nell'incontro inverso Arne Slot spera che il Liverpool possa mostrare un "lato diverso" quando incontrerà il Manchester City domenica, dopo essere stato "completamente sconfitto" nella partita inversa all'inizio di questa stagione. Il City vinse 3-0 all'Etihad a novembre con il Liverpool che subì quella che si rivelò essere la prima di tre pesanti sconfitte. Da quel momento si sono stabilizzati, rimanendo imbattuti per 13 partite prima di perdere a Bournemouth, ma la difesa del titolo di Premier League vinto in modo così impressionante la scorsa stagione è finita da tempo.

