Nelle prove di oggi nello slittino singolo maschile, l’Italia mostra di avere ancora ottime carte da giocare. Dominik Fischnaller si tiene in testa dopo la terza discesa, ma è Leon Felderer a scendere più veloce nella quarta run, spostandosi in prima posizione. Buona giornata per gli azzurri, che confermano di poter puntare a risultati importanti a Milano Cortina 2026.

Proseguono le prove cronometrate e continuano ad arrivare buone notizie per l’Italia dello slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nel singolo maschile nella terza discesa il migliore risulta Dominik Fischnaller, poi preceduto, nella quarta run, dal compagno di squadra Leon Felderer. Nella terza prova cronometrata davanti a tutti si issa Dominik Fischnaller, che chiude in 53.923 e precede gli austriaci Jonas Mueller, secondo a 0.017, e Wolfgang Kindl, terzo a 0.049. In casa Italia Leon Felderer è sesto a 0.320, mentre Alex Gufler chiude la top ten, decimo a 0.647. Nella quarta prova cronometrata, invece, arriva la doppietta azzurra, con Leon Felderer primo in 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, risultati e classifica prove di oggi singolo maschile: non solo Fischnaller, bene anche Felderer

La seconda manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con il miglior tempo di Fischnaller, che si conferma tra i favoriti.

Questa mattina a Pechino si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino.

