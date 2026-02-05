Slittino risultati e classifica prove di oggi singolo femminile | Robatscher e Hofer stupiscono

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si sono svolte le prime prove del singolo femminile nello slittino. Sandra Robatscher ha fatto il miglior tempo nella prima discesa, sorprendendo tutti. Verena Hofer, invece, si è piazzata settima, ma nella seconda run ha fatto meglio, arrivando terza. Robatscher e Hofer dimostrano di poter essere protagoniste già dalle prime uscite.

Iniziano anche per il singolo femminile dello slittino le prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella prima discesa chiude davanti a tutte Sandra Robatscher, con Verena Hofer settima, mentre nella seconda run Hofer è terza, con Robatscher quinta. Nella prima prova cronometrata la più veloce è Sandra Robatscher, che svetta in 53.553, davanti alle tedesche Anna Berreiter, seconda a 0.063, e Merle Malou Fraebel, terza a 0.083, mentre chiude in settima posizione Verena Hofer, staccata di 0.153. Nella seconda prova cronometrata termina davanti a tutte la lettone Elina Bota, prima in 53.

