Slittino Felderer domina la quarta prova a Cortina | Fischnaller vicino Austria in agguato

Domina la quarta prova di slittino a Cortina, con Felderer che conquista la vittoria e si mette in buona posizione per le gare successive. Fischnaller si avvicina, mentre l’Austria resta in agguato. La competizione si fa sempre più intensa e promette sorprese.

Un eccellente Leon Felderer ha chiuso con il miglior tempo la quarta prova del singolo maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti, le due manche di allenamento odierne hanno confermato le gerarchie già viste ieri, con l'Italia pronta ad affrontare la gara che assegnerà le medaglie nel migliore dei modi. I principali rivali rimangono gli austriaci, mentre la Germania procede con alti e bassi e i lettoni si confermano le "mine vaganti" sotto i Cinque Cerchi.

Approfondimenti su Cortina D'Ampezzo

Dopo un ritardo causato dalla neve, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per lo slittino sono partite con la prima prova cronometrata sulla pista Eugenio Monti.

