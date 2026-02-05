Sixteen people killed in blast at illegal mine in northeastern India

Un’esplosione in una miniera illegale di carbone nello stato di Meghalaya ha causato la morte di almeno 16 persone. Altre ancora potrebbero essere intrappolate tra le macerie. La tragedia si è verificata in una zona nota per operazioni non autorizzate, e le squadre di soccorso stanno cercando di recuperare eventuali sopravvissuti. La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione e sulla sicurezza di queste miniere abusive.

The blast took place at around 10 a.m. local time (0430 GMT) in a 'rat-hole' mine - named because their tunnels are just big enough for workers to get through - in the East Jaintia Hills district, the district's deputy commissioner Manish Kumar told Reuters. Rat-hole mines were once used extensively in India's northeastern states, but were banned in 2014 because of the large number of fatalities and the damage caused to the environment. Local police were on the scene and have been conducting rescue operations, but attempts to reach the miners have been suspended due to a lack of equipment, the deputy commissioner said.

