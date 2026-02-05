Sinner lo sfogo di Laura Pausini | Prendete Jannik valanga di fango

Jannik Sinner si lascia andare a uno sfogo. La cantante Laura Pausini lo critica pubblicamente, chiedendo di lasciarlo in pace. La polemica cresce, e sui social si scatenano commenti e accuse. La tensione tra i fan e i detrattori si fa sempre più forte.

Nessuno è profeta in patria, dicevano gli antichi romani. E lo conferma anche Laura Pausini: anche lei, come Jannik Sinner, più vince e più viene massacrata. Carlo Conti l'ha voluta sul palco del Festival di Sanremo, lo stesso che l'ha lanciata giovanissima nel mondo della canzone italiana. L'ha scoperta Pippo Baudo, il primo che ha chiamato quando il conduttore e direttore artistico l'aveva invitata. "Cosa stai aspettando. Sei pronta, lo sai che te lo dico da un po'", le disse SuperPippo, scomparso lo scorso agosto. Intervistata da Leggo, la popstar romagnola, una delle voci italiane più conosciute al mondo, parla delle critiche ricevute per la cover di Due vite di Marco Mengoni: "Ha fatto più rumore il contenuto negativo di pochi post rispetto a tutto il resto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner, giovane talento italiano del tennis, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua preparazione a Dubai, dove si sta concentrando sulla fase successiva della stagione.

