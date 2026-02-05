Sinner e Bebe Vio si improvvisano controllori sul treno delle Olimpiadi | il siparietto con megafono e obliteratrice – Il video

Bebe Vio e Jannik Sinner hanno deciso di divertirsi un po’ e si sono messi nei panni dei controllori sui treni delle Olimpiadi. Con megafono e obliteratrice, hanno fermato alcuni passeggeri, facendo sorridere chi si trovava a passare. Il siparietto ha subito fatto il giro sui social, mostrando un lato inaspettato dei due sportivi.

Bebe Vio e Jannik Sinner hanno vestito i panni, per gioco, dei controllori su un treno delle Olimpiadi, sorprendendo passeggeri e turisti. In un clima leggero e lontano dalle tensioni delle competizioni, la campionessa paralimpica di scherma ha preso il megafono per richiamare l’attenzione dei viaggiatori poco prima della partenza. «Buongiorno benvenuti su questo trenooooo», ha esclamato divertita Bebe Vio, presentando il tennista come il suo «assistente personale». «Siamo caldi». Un siparietto che ha subito coinvolto i presenti. Al fianco di Vio, il numero due del tennis mondiale si è calato nella parte, occupandosi simbolicamente di timbrare i biglietti con tanto di obliteratrice.🔗 Leggi su Open.online

Bebe Vio e Jannik Sinner si sono improvvisati controllori sui treni delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Jannik Sinner e Bebe Vio sono diventati controllori su un treno che porta alle Olimpiadi.

