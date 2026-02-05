Questa mattina, a Milano, Bebe Vio e Jannik Sinner si sono messi in gioco in modo insolito. Armati di megafono e obliteratrice, hanno vestito i panni di controllori ferroviari per l’azienda di trasporti, facendo il giro tra i passeggeri. Nessuna copertura o scena preparata, solo una giornata normale in cui due sportivi famosi hanno deciso di coinvolgere i pendolari in modo originale.

Con tanto di megafono e obliteratrice, Bebe Vio e Jannik Sinner si sono trasformati in controllori ferroviari per Acg. Un viaggio fuori dall’ordinario ha accompagnato l’inizio delle Olimpiadi invernali in Italia. Il numero due del tennis mondiale si è improvvisato addetto alla convalida dei biglietti, tra sorrisi, battute e selfie, mentre la campionessa paralimpica, megafono alla mano, invita tutti a salire sul treno giusto per raggiungere il cuore della kermesse olimpica. (Instagram Athleta Magazine, toopeka e outpump). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e Bebe Vio in stazione a Milano: eccoli in versione controllori

Approfondimenti su Milano Stazione

Ultime notizie su Milano Stazione

