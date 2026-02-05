Sinner e Bebe Vio si sono messi in gioco come controllori sul treno Milano-Cortina, sorprendendo tutti con un video diventato virale. La campionessa paralimpica di scherma e il tennista hanno salutato i passeggeri con un “Buongiorno e benvenuti”, mostrando un lato diverso dal solito. Il loro gesto ha fatto sorridere molte persone e ha attirato l’attenzione sui social.

Sinner e Bebe Vio controllori per un giorno. "Buongiorno e benvenuti su questo treno" afferma la campionessa paralimpica di scherma Campioni dello sport italiano e anche ambassadors dell’evento del momento. In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che stanno per cominciare Jannik Sinner e Bebe Vio hanno impersonato il ruolo di controllori del treno che da Milano va in direzione Cortina. I due atleti diventano protagonisti di un divertente sketch che nel giro di poche ore è divenuto viralissimo sui social. Muniti di megafono e macchinetta obliteratrice Jannik Sinner e Bebe Vio si mettono davanti la porta di ingresso del treno Milano-Cortina e diventano per un attimo controllori dei passeggeri che salgono sul mezzo di trasporto ferroviario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner e Bebe Vio eccezionali controllori del treno Milano-Cortina: il video viralissimo

