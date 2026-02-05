sinner dove lo beccano alla vigilia di milano cortina

Jannik Sinner non parteciperà alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro. La sua presenza a Milano-Cortina sembra già certa, anche se il suo nome non figura tra i protagonisti ufficiali dell'evento.

Non andrà a San Siro per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, ma Jannik Sinner un ruolo a Milano-Cortina ce l'ha già. Il fenomeno di San Candido lascia temporaneamente la racchetta e diventa, per un giorno, " controllore " del simbolico treno per i Giochi. Oggi, giovedì 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa tra i binari della stazione di Milano Centrale e ha vestito i panni di controllore ferroviario per un treno che porta dritto alle Olimpiadi della neve, che si apriranno ufficialmente e venerdì sera. Jannik è primo volontario di Milano Cortina 2026 ma non parteciperà alla cerimonia del Meazza perché già in partenza per Doha, dove dalla prossima settimana si preparerà al locale torneo Atp 500 per riscattare la delusione della semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

