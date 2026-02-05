Questa mattina a Sant’Ilario si è tenuto l’ultimo saluto a Marco Lelli, morto lunedì a 62 anni. Amico di molti, era conosciuto per il suo carattere sincero e il suo modo di vivere senza troppi freni, come un vero antieroe. La comunità si è radunata per ricordarlo, tra ricordi e parole che riflettono la sua personalità schietta e il suo spirito libero.

Un uomo sincero, simpatico e ’spericolato’ come un bell’antieroe una canzone di Vasco Rossi. Era così Marco Lelli, scomparso lunedì mattina a soli 62 anni, a cui ieri nella natia Sant’Ilario è stato dato l’ultimo saluto. Ha lasciato la moglie Silvia, i figli Christian e Nicolò, la sorella Romana con Aldo. Artigiano edile poi collaboratore della consorte nella nota gastronomia "Come a casa" di Correggio, Lelli incarnava una generazione cresciuta nel lavoro duro e nelle relazioni vere. Due matrimoni, un’esistenza intensa e vissuta senza filtri, era conosciuto e amato da tutti. Gli amici ricordano le interminabili ore al bar da ragazzi, tra una accanita partita a carte, una discussione calcistica sul suo Milan e una chiacchiera lieve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Sincero e spericolato’. L’addio a Marco Lelli

Approfondimenti su Marco Lelli

È venuto a mancare improvvisamente a 57 anni Marco Fornara, giornalista del quotidiano

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marco Lelli

Argomenti discussi: ‘Sincero e spericolato’. L’addio a Marco Lelli.

‘Sincero e spericolato’. L’addio a Marco LelliUn uomo sincero, simpatico e ’spericolato’ come un bell’antieroe una canzone di Vasco Rossi. Era così Marco Lelli, scomparso lunedì mattina a soli 62 anni, a cui ieri nella natia Sant’Ilario è stato d ... ilrestodelcarlino.it

"Non nascondo che questa cosa mi emoziona e ringrazio tanto per l'invito che mi è stato fatto perchè credo sia un tributo a mio figlio Marco. Spero che ci guardi e che sia soddisfatto". Le parole di Paolo Simoncelli, ieri tedoforo per le Olimpiadi di Milano Cortin facebook