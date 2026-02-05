‘Sincero e spericolato’ L’addio a Marco Lelli
Questa mattina a Sant’Ilario si è tenuto l’ultimo saluto a Marco Lelli, morto lunedì a 62 anni. Amico di molti, era conosciuto per il suo carattere sincero e il suo modo di vivere senza troppi freni, come un vero antieroe. La comunità si è radunata per ricordarlo, tra ricordi e parole che riflettono la sua personalità schietta e il suo spirito libero.
Un uomo sincero, simpatico e ’spericolato’ come un bell’antieroe una canzone di Vasco Rossi. Era così Marco Lelli, scomparso lunedì mattina a soli 62 anni, a cui ieri nella natia Sant’Ilario è stato dato l’ultimo saluto. Ha lasciato la moglie Silvia, i figli Christian e Nicolò, la sorella Romana con Aldo. Artigiano edile poi collaboratore della consorte nella nota gastronomia "Come a casa" di Correggio, Lelli incarnava una generazione cresciuta nel lavoro duro e nelle relazioni vere. Due matrimoni, un’esistenza intensa e vissuta senza filtri, era conosciuto e amato da tutti. Gli amici ricordano le interminabili ore al bar da ragazzi, tra una accanita partita a carte, una discussione calcistica sul suo Milan e una chiacchiera lieve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
