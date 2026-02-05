Simone De Cillia travolto dalla valanga sul Lussari | il maestro di snowboard muore dopo ore di agonia in ospedale Aveva 33 anni

Simone De Cillia, il noto maestro di snowboard di 33 anni, è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul Lussari. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, e i soccorritori sono intervenuti subito, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. De Cillia è rimasto in ospedale per ore in condizioni critiche, finché non ha perso la vita. La sua morte ha scosso la comunità locale e gli appassionati di sport sulla neve.

UDINE - Un'altra valanga, un altro intervento disperato dei soccorritori e un uomo che non ce l'ha fatta. È successo nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, quando un 33enne residente a Tarvisio, il maestro di snowboard e fotografo, è stato travolto da una slavina staccatasi sulle montagne di casa, nelle Alpi Giulie, in provincia di Udine. L'allarme è scattato poco dopo le 16.30, a seguito della segnalazione di un evento valanghivo avvenuto sui versanti boschivi compresi tra il Monte Prasnig e il Monte Lussari, nel territorio comunale di Tarvisio, a una quota di circa 1.600 metri.

