Sicurezza sul lavoro ispezione in un’azienda di Riposto | denunciato il dirigente

I carabinieri e gli ispettori del lavoro sono entrati in una nota azienda di Riposto, scoprendo irregolarità sul posto. Durante l’ispezione, hanno denunciato il dirigente dell’azienda, che non ha rispettato le norme di sicurezza sul lavoro. I controlli congiunti sono stati eseguiti per verificare condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori.

I carabinieri della stazione locale, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e agli operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo nella sede operativa di una nota azienda commerciale con sede a Riposto, il cui nome non è stato reso pubblico. Durante il sopralluogo sono emerse numerose criticità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nelle aree operative frequentate dai dipendenti. Vie di fuga ostruite e carenze strutturali.

