Sicurezza reale e percepita | quasi la metà dei pugliesi non si sente sicuro nella città in cui vive
Quasi la metà dei pugliesi non si sente sicura nella propria città. Il nuovo dato, infatti, rivela che il 48% delle persone si dice insicuro, mentre il restante 52% si sente abbastanza sicuro. I cittadini continuano a percepire problemi di sicurezza, anche se alcuni si sentono protetti. La situazione rimane delicata e preoccupante per molte comunità della regione.
Il 48% dei cittadini in Puglia non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 52%. Si dimostra invece più alta, al 66%, la sicurezza percepita della propria abitazione. È uno dei risultati che emerge dal sondaggio sulla sicurezza urbana.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Puglia Città
In Veneto, il 47% si sente poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews
In Veneto, quasi la metà delle persone non si sente sicura nella propria città.
Sondaggio Demopolis-BariToday, il 48% dei pugliesi non si sente sicuro nella propria città
Questa mattina emerge un dato preoccupante dalla recente indagine: quasi la metà dei pugliesi non si sente sicura nelle proprie città.
Ultime notizie su Puglia Città
Argomenti discussi: Sicurezza reale e sicurezza percepita viaggiano insieme (di M. C. Urbano); Sicurezza percepita, per i residenti l'Alto Adige (e Bolzano in particolare) non è più un isola felice; Sicurezza urbana e legalità, il centrodestra apre il confronto a Terni; Roseto, Fratelli d’Italia a proposito della sicurezza.
Sicurezza, raffica di controlli dei Carabinieri nel FaentinoServizi straordinari contro i reati predatori: un arresto in flagranza, un ordine di carcerazione eseguito e due patenti ritirate ... ravenna24ore.it
Giarre, inseguito e arrestato 18enne alla guida di uno scooter rubatoI militari dell’Arma, impegnati nella prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa per incrementare il livello di sicurezza, reale e percepita, mirano ad impedire i fenomeni criminali maggiormente d ... gazzettinonline.it
NOVITÀ SULLA MIA PAGINA La Sicurezza Alimentare in Tempo Reale Questa pagina si arricchisce di un servizio fondamentale per tutti La pubblicazione puntuale dei Ritiri e Richiami alimentari ufficiali del Ministero della Salute. Perché ho deciso di farlo -P facebook
Il membro della famiglia reale nonché consigliere per la sicurezza nazionale e gestore del fondo MGX, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, avrebbe investito mezzo miliardo di dollari nella società World Liberty Financial @loresantucci x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.