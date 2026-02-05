Sicurezza reale e percepita | quasi la metà dei pugliesi non si sente sicuro nella città in cui vive

Da foggiatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi la metà dei pugliesi non si sente sicura nella propria città. Il nuovo dato, infatti, rivela che il 48% delle persone si dice insicuro, mentre il restante 52% si sente abbastanza sicuro. I cittadini continuano a percepire problemi di sicurezza, anche se alcuni si sentono protetti. La situazione rimane delicata e preoccupante per molte comunità della regione.

Il 48% dei cittadini in Puglia non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 52%. Si dimostra invece più alta, al 66%, la sicurezza percepita della propria abitazione. È uno dei risultati che emerge dal sondaggio sulla sicurezza urbana.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Puglia Città

In Veneto, il 47% si sente poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews

In Veneto, quasi la metà delle persone non si sente sicura nella propria città.

Sondaggio Demopolis-BariToday, il 48% dei pugliesi non si sente sicuro nella propria città

Questa mattina emerge un dato preoccupante dalla recente indagine: quasi la metà dei pugliesi non si sente sicura nelle proprie città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Puglia Città

Argomenti discussi: Sicurezza reale e sicurezza percepita viaggiano insieme (di M. C. Urbano); Sicurezza percepita, per i residenti l'Alto Adige (e Bolzano in particolare) non è più un isola felice; Sicurezza urbana e legalità, il centrodestra apre il confronto a Terni; Roseto, Fratelli d’Italia a proposito della sicurezza.

sicurezza reale e percepitaSicurezza, raffica di controlli dei Carabinieri nel FaentinoServizi straordinari contro i reati predatori: un arresto in flagranza, un ordine di carcerazione eseguito e due patenti ritirate ... ravenna24ore.it

Giarre, inseguito e arrestato 18enne alla guida di uno scooter rubatoI militari dell’Arma, impegnati nella prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa per incrementare il livello di sicurezza, reale e percepita, mirano ad impedire i fenomeni criminali maggiormente d ... gazzettinonline.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.