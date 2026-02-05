Sicurezza pubblica | il decreti del Governo non garantiscono protezione ai cittadini sottolineano i sindaci

I sindaci italiani criticano duramente il nuovo decreto sulla sicurezza pubblica. Secondo loro, il provvedimento non garantisce abbastanza protezione ai cittadini e si rivela inefficace. Matteo Ricci, ex candidato alla presidenza delle Marche, lo definisce “fuffa” e accusa il Governo di aver fallito nel mettere in sicurezza le comunità. La protesta crescente tra i sindaci mette in dubbio l’efficacia delle nuove norme.

**«Il decreto sicurezza è fuffa. Non tutela i cittadini. Il Governo ha fallito», dice Matteo Ricci, ex candidato presidente della Regione Marche.** È una frase che ha preso forma nel cuore della notte di giovedì 5 febbraio 2026, in una Ancona silenziosa, ma piena di tensione. Il sindaco di Ancona, il presidente della Commissione Sicurezza del PD e l’ex candidato alla presidenza della Regione Marche ha espresso la sua delusione davanti al “decreto sicurezza” presentato dal governo, un provvedimento che, secondo Ricci, non ha mai avuto il sapore reale della protezione per i cittadini. «In Italia – ha dichiarato – non siamo soltanto in presenza di una mancanza di politiche efficaci, bensì di un fallimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il decreto sicurezza, arrivato ormai a tre anni e mezzo dalla sua approvazione, viene definito ormai inutile da chi lo ha vissuto sulla propria pelle.

