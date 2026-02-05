**Sicurezza | opposizioni bocciano norme governo Conte ' cercasi vere misure' **

Le opposizioni hanno bocciato senza mezzi termini le nuove norme sulla sicurezza proposte dal governo. Il decreto e il ddl sono ancora in fase di discussione, ma le loro posizioni sono chiare: serve qualcosa di diverso. Conte chiede “vere misure”, mentre i partiti di minoranza insistono nel ritenere che le proposte attuali non siano sufficienti. La tensione tra maggioranza e opposizione si fa sentire mentre il Parlamento si prepara a un confronto acceso.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il testi del governo, un decreto e un ddl, sono ancora 'caldi' ma le opposizioni bocciano senza sconti le misure sulla sicurezza. Nel merito e nelle 'intenzioni' che, secondo il centrosinistra, mirano a un indebolimento dello stato di diritto. "C'è un salto verso una svolta illiberale", mette agli atti Riccardo Magi. Ne è convinto anche Angelo Bonelli secondo cui "il fermo preventivo" previsto dal governo, "basato sul cosiddetto 'legittimo sospetto', soprattutto in relazione alle manifestazioni, ci riporta indietro alla stagione degli anni di piombo e rappresenta un grave vulnus al diritto costituzionale di manifestare.

