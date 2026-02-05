Sicurezza Meloni | doppiopesismo giudici rende misure meno efficaci

La premier Meloni critica il comportamento di alcuni giudici che, a suo dire, ostacolano l’efficacia delle misure di sicurezza. Durante un evento a Milano, ha detto che il doppiopesismo di certi magistrati rende più difficile proteggere i cittadini. La premier ha sottolineato come questa situazione complichi il lavoro delle autorità e minacci la sicurezza pubblica.

Milano, 5 feb. (askanews) – “Il doppiopesismo di certa parte della magistratura renda un po’ difficile, ecco, essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Dritto e Rovescio su Retequattro, rispondendo ad una domanda sugli arresti domiciliari per uno dei fermati in seguito agli scontri di Torino. “Qualche settimana fa – è l’esempio che porta Meloni – io ho già ricordato che un altro magistrato ha annullato il provvedimento di Daspo ai delinquenti che avevano devastato la stazione di Milano, perché sostenevano che fosse sproporzionato, perché se la gente ti devasta una stazione tu non gli puoi neanche dire ‘non ci puoi tornare’ perché è sproporzionato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il governo accusa alcune parti della magistratura di avere un doppiopesismo che complica la sicurezza dei cittadini.

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, è tornato libero dopo la decisione della Corte di appello di Torino di annullare le misure di sicurezza previste.

