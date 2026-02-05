Il Quirinale ha chiesto modifiche alle proposte sul fermo preventivo e sullo scudo penale. Mentre Palazzo Chigi continua a preparare i testi, il Colle si ferma e chiede di rivedere alcuni punti. La situazione resta aperta e nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

Il Colle chiede correzioni su fermo preventivo e scudo penale mentre Palazzo Chigi lavora ai testi per il Cdm. ROMA – Il governo accelera sul pacchetto sicurezza, ma dal Quirinale arrivano rilievi che impongono correzioni. Un decreto legge e un disegno di legge “a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico” dovrebbero approdare nelle prossime ore sul tavolo del Consiglio dei ministri, anche se il via libera definitivo non è ancora arrivato. La spinta impressa da Giorgia Meloni, intensificata dopo le violenze avvenute a Torino, mira a dare un segnale politico chiaro sul tema dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sicurezza, il Quirinale frena: chieste modifiche su fermo preventivo e scudo penale

Approfondimenti su Quirinale Scudo

Il governo sta lavorando a modifiche sul ddl Sicurezza, cercando di superare i dubbi sollevati da Mattarella.

La proposta di legge sulla sicurezza si avvicina alle fasi finali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Quirinale Scudo

Argomenti discussi: Il Quirinale frena su scudo e fermo. Ecco i punti principali del nuovo decreto sicurezza; Il Colle frena su scudo e fermo preventivo. Governo al lavoro, 'domani decreto e ddl'; Decreto sicurezza, il Quirinale frena su scudo e fermo preventivo; Pacchetto sicurezza: Quirinale frena su scudo penale.

Sicurezza, il Quirinale frena: Su scudo e fermo qualcosa da cambiare. Piantedosi: prenderemo attoIl ministro dell’Interno sugli scontri di Torino durante le comunicazioni al Senato risponde alle polemiche: Indegne insinuazioni contro il governo. Le ... repubblica.it

Il Quirinale frena su scudo e fermo preventivo. Governo al lavoro per portare decreto e ddl in CdmL'interlocuzione con il Quirinale, sottolineano fonti di governo, è stata ottima come sempre. Mantovano, riservandosi di riferirli alla premier, ha preso atto dei rilievi evidenziati dal presidente ... ansa.it

Pacchetto sicurezza, ‘lente’ del Quirinale su scudo e fermo preventivo x.com

Sicurezza, #Mattarella ha ricevuto il sottosegretario #Mantovano al Quirinale facebook