sicurezza il colle corregge il governo salvini punta i piedi

Il Parlamento si prepara a discutere il nuovo pacchetto sicurezza, mentre il presidente Mattarella ha inviato i rilievi al governo. La premier Meloni sembra orientata ad approvare le modifiche, ma la Lega si oppone con decisione. Matteo Salvini, leader del Carroccio, fa sapere di non voler cedere facilmente e punta i piedi nel confronto con la maggioranza. La tensione tra i partiti si fa sentire e il decreto rischia di subire nuovi rallentamenti.

I rilievi del presidente Mattarella sul pacchetto sicurezza sono nelle mani di Giorgia Meloni. Lei sarebbe orientata ad accettarli ma la Lega un po' punta i piedi: nel decreto e nel ddl i provvedimenti devono esserci tutti. Gli indizi lasciano pensare che il consiglio dei ministri di oggi licenzierà il pacchetto e i suggerimenti del presidente verranno tutti accolti.

Il Consiglio dei ministri sulla sicurezza è stato spostato a giovedì pomeriggio.

Il governo ha consegnato al Quirinale una bozza di maxi-decreto sulla sicurezza.

