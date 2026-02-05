Sicurezza | governo introduce misure di controllo più rigorose dopo le criticità dell’ultimo anno

Dopo le polemiche degli ultimi mesi, il governo annuncia misure più rigorose per la sicurezza. Meloni ha presentato un pacchetto di interventi che include un decreto legge e la sospensione automatica del diritto dell’avvocato nei procedimenti di espulsione. La decisione mira a rafforzare i controlli e a rendere più efficace la lotta alla criminalità.

**Un governo deciso a difendere la sicurezza: Meloni presenta il nuovo pacchetto di misure forti, con un decreto legge e l'abrogazione dell'automatismo per l'avvocato nei procedimenti di espulsione.** A Roma, nel corso di un Consiglio dei ministri durato due ore, la Premier Giorgia Meloni ha approvato un nuovo pacchetto sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare il controllo e di garantire "sicurezza e libertà ai cittadini". Le misure, presentate come "un ulteriore tassello" della strategia governativa, sono state definite "più dure" da Meloni, che ha sottolineato il bisogno di un approccio più severo rispetto alla gestione della sicurezza, ormai considerata "troppo debole" o "doppiopesante" dalla sua amministrazione.

