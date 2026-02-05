Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, dopo un confronto tra il ministro Mantovano e il presidente Mattarella. L’accordo tra le due parti sembra aver fatto avanzare il piano contro i violenti, che ora passa al Consiglio dei ministri. La discussione si è chiusa con una stretta di mano e nessuna tensione, e il testo dovrebbe essere approvato senza intoppi nelle prossime ore.

Tutto secondo programma: il pacchetto di norme arriva in Cdm dopo il confronto positivo tra Mantovano e Mattarella. Fonti del governo hanno sottolineato che l’interlocuzione con il Quirinale è stata “ottima” come sempre, e che si stanno svolgendo diverse riunioni tecniche per mettere a punto i testi in vista del Cdm (di oggi). Due provvedimenti – circa ottanta pagine in tutto – su cui il Colle ha chiesto chiarimenti e correttivi da giorni, soprattutto su due punti: il cosiddetto scudo per le forze dell’ordine e il fermo preventivo. Sul primo, riferiscono fonti qualificate, l’intesa ci sarebbe da giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, dal confronto tra Mantovano e Mattarella l’intesa con il Colle: ecco il piano contro i violenti

Approfondimenti su Mantovano Mattarella

Il sottosegretario Mantovano si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella.

Il sottosegretario Mantovano è arrivato al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mantovano Mattarella

Argomenti discussi: Salute e sicurezza in ottica di genere; Decreto sicurezza, intesa sul fermo di 12 ore e nel disegno ci sarà il blocco navale. Sul testo il confronto con il Colle; Contratti e Rappresentanza, riparte in Confesercenti il confronto tra sindacati e imprese; Blockchain e Web3: l’evoluzione tra scalabilità, sicurezza e AI.

Sicurezza, incontro riservato al Colle tra Mattarella e Mantovano, sul tavolo i nodi del decretoIl colloquio alla vigilia del consiglio dei ministri sul provvedimento con le norme per la stretta sui cortei e lo scudo per gli agenti ... repubblica.it

DECRETO SICUREZZA/ La vera posta in gioco nella partita tra Mattarella e GovernoÈ confronto serrato tra governo e Quirinale sul decreto sicurezza. Sotto la lente del Colle lo scudo penale e il fermo preventivo. Le opposizioni dicono no ... ilsussidiario.net

In Consiglio regionale il confronto su viabilità, sicurezza sanitaria e sostegni economici per residenti e imprese della Valle Scrivia facebook

Confronto in corso nella maggioranza sul nuovo pacchetto-sicurezza. Opposizioni caute sulla risoluzione comune: "Vediamo il testo", la risposta. #Vannacci pronto a lasciare la #Lega. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3febbraio x.com