Sicurezza balneare trasporti e area portuale di Civitavecchia | vertice Regione-Guardia Costiera

La sicurezza nelle acque di Civitavecchia diventa al centro di un incontro tra Regione e Guardia Costiera. Il presidente Francesco Rocca ha incontrato il comandante Cosimo Nicastro per discutere dei problemi legati alla balneazione, ai trasporti e all’area portuale. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per migliorare la sicurezza e la gestione del porto.

Roma, 5 febbraio 2026 – Negli scorsi giorni il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, da pochi mesi al Comando della Direzione Marittima del Lazio, ha incontrato il presidente della Regione Francesco Rocca. L'occasione ha permesso ai due vertici regionali di confrontarsi su tematiche che vedono entrambe le istituzioni in prima linea, ciascuna per le rispettive competenze. Il direttore marittimo ha sottolineato la funzione marittima costiera quotidianamente svolta dalle articolazioni territoriali della Guardia Costiera presenti capillarmente in tutta la Regione ed auspicato una sinergica collaborazione istituzionale al fine di condividere linee di indirizzo omogenee per la prossima stagione estiva, con particolare riguardo alla sicurezza balenare.

