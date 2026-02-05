Si suicida davanti agli ufficiali giudiziari che dovevano sfrattarlo | il dramma in provincia di La Spezia

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che erano arrivati a notificargli lo sfratto. Claudio T., residente a Sarzana, si è ferito all’addome con un coltello proprio nel momento in cui gli agenti si presentavano alla sua porta. La scena si è svolta inaspettatamente e ha lasciato tutti senza parole.

