Si suicida davanti agli ufficiali giudiziari che dovevano sfrattarlo | il dramma in provincia di La Spezia
Un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che erano arrivati a notificargli lo sfratto. Claudio T., residente a Sarzana, si è ferito all’addome con un coltello proprio nel momento in cui gli agenti si presentavano alla sua porta. La scena si è svolta inaspettatamente e ha lasciato tutti senza parole.
Sarzana, uomo di 64 anni si toglie la vita davanti a ufficiali giudiziari: gli avevano notificato lo sfratto
A Sarzana, un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che stavano consegnando lo sfratto.
