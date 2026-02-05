Si schianta sulle piste del Tonale e si rompe tutto | è grave al Civile

Un uomo si è schiantato violentemente sulle piste del Tonale, riportando ferite serie. Dopo l’incidente, è stato immediatamente portato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove ora si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con le sirene spiegate, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto.

La bruttissima caduta in pista e poi la corsa a sirene spiegate lungo le strade della Valcamonica e del Sebino per raggiungere nel più breve tempo possibile l’ospedale Civile di Brescia. Si è interrotta bruscamente la vacanza sulla neve di un turista inglese: ora è ricoverato nel principale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Tonale Pista Perde il controllo dell’auto e si si schianta in autostrada: grave la donna alla guida Auto esce di strada e si ribalta: ragazzo grave al Civile La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tonale Pista Argomenti discussi: Controlli sulle piste dello Zoncolan, sciatore si schianta contro la rete e si ferisce al volto: era ubriaco; Ubriachi sulle piste da sci, uno si schianta contro la rete di protezione: ferito al volto; Zoncolan, si schianta con gli sci contro la rete: è ubriaco. Multato assieme all'amico; Ubriaco in pista, perde il controllo degli sci e si schianta sulle reti di protezione ferendosi. Ubriachi sulle piste da sci, uno si schianta contro la rete di protezione: ferito al voltoUDINE - Incidente sulla pista, domenica primo febbraio, sul Monte Zoncolan, in provincia di Udine. Uno sciatore ha perso il controllo e si ... msn.com FLASH: Courmayeur sotto choc, ragazzo di 21 anni si schianta contro un albero e muore sulle piste da sciiUno sciatore di 21 anni ha perso la vita nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di nazionalità italiana, a ... affaritaliani.it L'Alfa Romeo Tonale in America verrà proposta solo con il 2.0 turbo benzina da 270 CV e trazione integrale. Niente più ibrido plug-in che viene riservato per il mercato europeo. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.