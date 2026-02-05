Si potranno vedere le buste paga dei colleghi? Il decreto sulla trasparenza salariale in otto domande e risposte

Le nuove regole sulla trasparenza salariale sollevano subito una domanda: i dipendenti potranno ormai vedere le buste paga dei colleghi? Il decreto risponde che sì, i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione le informazioni retributive, ma solo in alcune circostanze e nel rispetto della privacy. L’obiettivo è garantire che uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro o lavori di pari valore ricevano gli stessi compensi. La novità entra in vigore presto, e le aziende si preparano a adeguarsi alle nuove disposizioni.

Assicurare la parità retributiva tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro, o un lavoro di pari valore, introducendo nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro e meccanismi di tutela per le lavoratrici in caso di trattamenti salariali discriminatori. Lo prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva Ue 2023970 che dopo il primo via libera dal consiglio dei ministri del 5 febbraio dovrà iniziare il cammino di approvazione nelle commissioni parlamentari per tornare in Cdm per il sì definitivo entro il prossimo 7 giugno. Le nuove regole riguardano i datori di lavoro che applicano contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato - anche se a tempo parziale-, comprese le posizioni dirigenziali (ad esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e ai candidati ad un impiego.

