Si potrà davvero conoscere lo stipendio dei colleghi?

Il governo ha approvato un decreto che mira a rendere più trasparente la retribuzione dei lavoratori. Ora, tra le novità, c’è la possibilità di conoscere gli stipendi dei colleghi. Una misura che potrebbe cambiare il modo in cui si confrontano le retribuzioni in azienda, anche se ancora non sono chiare tutte le modalità di applicazione. Di certo, si tratta di un passo verso maggiore trasparenza e parità tra uomini e donne sul lavoro.

È uno degli aspetti che interessano di più del decreto approvato dal governo per recepire le regole europee sulla parità salariale tra uomini e donne Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo con cui l’Italia punta a recepire una direttiva europea sulla parità retributiva, che da tempo suscita l’interesse dell’opinione pubblica perché si è diffuso un po’ il mito che permetterebbe di conoscere quanto sono pagati i colleghi. Le cose stanno solo parzialmente così, ma è vero che il decreto – che ora dovrà essere approvato dal parlamento e successivamente corredato dai decreti attuativi – porterà a una maggiore trasparenza negli ambienti di lavoro, dove parlare di soldi è ancora considerato spesso un tabù. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Stipendi, dal 2026 si potrà conoscere la paga media dei colleghi: perché aiuta la lotta al «gender pay gap»In Europa, le donne continuano a guadagnare meno degli uomini: il divario medio per ora lavorata è ancora del 13%. Una delle cause principali? L’opacità salariale, che rende difficile sapere quanto ... corriere.it

