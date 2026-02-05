Si insedia la commissione comunale per la sicurezza sul lavoro

Questa mattina a Cesa si è insediata la nuova commissione comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il sindaco Enzo Guida ha presieduto la riunione, mentre Santo Dell'Omo, leader dell’associazione “Giuseppe Dell'Omo contro le morti sul lavoro”, è stato scelto come vicepresidente. La commissione si occuperà di monitorare e proporre interventi per migliorare le condizioni di sicurezza nelle aziende del paese.

Si insedia la commissione comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita a Cesa. A presiedere l'organismo è il sindaco Enzo Guida, mentre vicepresidente della commissione è Santo Dell'Omo, a capo dell'associazione "Giuseppe Dell'Omo contro le morti sul lavoro".Fanno parte di questo.

