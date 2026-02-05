Si è spenta Mariolina la storica magazziniera dell' Arezzo calcio

Mariolina Semeraro, la storica magazziniera dell’Arezzo calcio, si è spenta questa mattina. Per anni ha lavorato con dedizione accanto al marito Eugenio Badii, diventando un volto noto per tifosi e appassionati. La città perde una figura cara, simbolo di tanti momenti di passione sportiva.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.