Si è spenta Mariolina la storica magazziniera dell' Arezzo calcio
Mariolina Semeraro, la storica magazziniera dell’Arezzo calcio, si è spenta questa mattina. Per anni ha lavorato con dedizione accanto al marito Eugenio Badii, diventando un volto noto per tifosi e appassionati. La città perde una figura cara, simbolo di tanti momenti di passione sportiva.
Si è spenta Mariolina Semeraro, per tanti anni magazziniera dell’Arezzo calcio insieme al marito Eugenio Badii, con il quale formava una coppia inossidabile. Forte di carattere, risoluta ma al tempo stesso affettuosa e di grandi sentimenti, ha prestato la sua opera allo stadio sia prima che dopo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
