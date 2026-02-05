Shock Striscia la Notizia aggressione violenta Scaraventato in mare VIDEO
Una troupe di Striscia la Notizia è stata aggredita mentre girava un servizio in Calabria. La scena è diventata improvvisamente violenta, con alcuni individui che hanno scaraventato i giornalisti in mare. Il video circolato sui social mostra chiaramente il momento di tensione e l’aggressione. La troupe sta valutando cosa fare dopo quanto accaduto.
Un servizio televisivo realizzato in Calabria si è concluso con momenti di forte tensione e un’aggressione ai danni di una troupe. L’episodio è avvenuto durante le riprese di un’inchiesta legata ad attività illecite sul litorale, con una situazione degenerata in pochi minuti tra urla, minacce e spintoni. La troupe di Striscia la Notizia stava lavorando a un servizio destinato alla prima serata quando, nel corso di un confronto con alcune persone sul posto, si è verificato un accerchiamento e una successiva colluttazione. Durante il caos, un operatore sarebbe finito in acqua insieme a parte dell’attrezzatura. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Questa mattina, al porto di Cirò Marina, si è verificato un episodio violento che ha lasciato tutti sbalorditi.
Un episodio violento si è verificato durante le riprese di
