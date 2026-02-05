Seth Rollins | La mia spalla non sta bene ma per il mio stomp non mi occorre

Seth Rollins ha fatto sapere che la sua spalla non è al meglio, ma non intende fermarsi. Nonostante il dolore, conferma di poter comunque eseguire il suo famoso stomp. Nel frattempo, il mistero sull’aggressore mascherato che ha accecato Bron Breakker alla Royal Rumble resta irrisolto, anche se le sue parole potrebbero dare qualche indizio.

Il mistero che circonda l’aggressore mascherato che ha accecato Bron Breakker alla Royal Rumble ha appena preso una piega interessante, grazie allo stesso Seth Rollins. Parlando con Casey Buscher il 5 febbraio 2026 , Rollins ha parlato della sua situazione e ha dato una risposta criptica quando gli è stato chiesto dell’incidente del Rumble. Sebbene si stia ancora riprendendo da un infortunio alla spalla , Rollins ha chiarito che la mossa usata dal misterioso aggressore, lo Stomp, non è off-limits per lui. “ Te lo dico subito, la mia spalla non sta bene. Non posso sollevarti sopra la testa e lanciarti in qualsiasi punto che non sia il mio occhio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

In un’intervista a Complex News, Seth Rollins ha spiegato le motivazioni dietro la decisione di interrompere l’uso della sua finisher, la Curb Stomp, in WWE.

