Servizio metropolitana di Catanzaro | Ferrovie della Calabria confermano continuità operativa

Le Ferrovie della Calabria hanno confermato che il servizio della metropolitana di Catanzaro prosegue normalmente. Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, alcuni cinghiali sono stati investiti sui binari, ma l’azienda ha rassicurato che non ci sono sospensioni o problemi in corso. La circolazione resta regolare e senza interruzioni.

**Catanzaro, 5 febbraio 2026 –** Nessuna sospensione del servizio della metropolitana di Catanzaro. Lo ha precisato ufficialmente Ferrovie della Calabria, in un comunicato stampa che chiarisce la vicenda avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, in seguito all'investimento di alcuni cinghiali sul binario. Il treno, in viaggio verso il capoluogo calabro, ha provocato l'interferenza e l'arresto temporaneo della circolazione ferroviaria, a causa dell'episodio avvenuto in viale Isonzo, all'altezza del quartiere del Castello. Nonostante l'accaduto, la direzione dell'azienda ferroviaria non ha mai sospeso il servizio, né ha interrotto le corse, anzi, ha attivato immediatamente le procedure previste per la rimozione degli animali e per la gestione dell'evento.

