Servizio Assistenza Civica a Villalba | termine per presentare istanze fino al 6 marzo

A Villalba, i cittadini interessati avevano tempo fino al 6 marzo per presentare le domande per il Servizio di Assistenza Civica. Ora il termine è scaduto e l’amministrazione comunale sta facendo il punto sulla procedura, che ha visto numerose richieste in arrivo negli ultimi giorni.

**Villalba. I termini per presentare le istanze per il Servizio di Assistenza Civica sono scaduti il 6 marzo.** A Villalba, nel comune della provincia di Caltanissetta, si è aperta la possibilità per i cittadini in stato di disoccupazione e con reddito inferiore ai 10.140 euro di richiedere un aiuto sociale e un contributo per l’attività lavorativa. Il bando è stato ufficialmente reso noto dal sindaco Maria Paola Immordino, che ha sottolineato l’importanza di un sistema che mira a favorire l’accesso al lavoro, anche per coloro che non riescono a trovare un impiego o che non possono contare su un reddito sufficiente.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Villalba Servizio Prorogato fino al 6 febbraio il termine per presentare le richieste di rimborso per i libri scolastici Il Comune di Pescara ha deciso di prolungare fino al 6 febbraio alle 12 il termine per presentare le domande di rimborso per i libri scolastici. Sanremo 2026, Conti punta a 30 big: scaduto termine per presentare canzoni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Villalba Servizio Argomenti discussi: Manifestazione di interesse per attività di assistenza civica scuole comunali; Festival dell’Educazione civica - Seconda edizione (2025-2026); Polizia Locale, aperta la manifestazione d’interesse per l’assistenza civica nelle scuole; Fiumicino, assistenza civica nelle scuole: aperta la manifestazione di interesse. Villalba. Aperti i termini per la presentazione delle istanze per il servizio di Assistenza Civica. Istanze entro il 6 marzoVILLALBA. Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’ammissione al Servizio di Assistenza Civica a valere sulle risorse del Piano di Zona 2018/2019. Lo ha reso no ... ilfattonisseno.it Opportunità per il Territorio: servizio di assistenza civicaMUSSOMELI -Il Distretto Socio Sanitario D10 di cui, fanno parte Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Vallelunga e Villalba, ha pubblicato il bando per il Servizio di Assistenza Civica. Un’occasi ... ilfattonisseno.it È la novità introdotta dal Centro assistenza e urgenza (#Cau) dell’ospedale della #Valtidone, inaugurato il 2 febbraio alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi. Il nuovo servizio sostituisce il Pronto soccorso del comune d facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.