Serie D Montevarchi Bassano o Bigazzi al posto di Coly
Domenica prossima il Montevarchi affronta il Cannara con alcune incognite di formazione. In vista della partita, il tecnico potrebbe optare per Bigazzi al posto di Coly, mentre si attende di capire se l’assenza di alcuni giocatori influenzerà la strategia in campo. Nonostante il maltempo, il fondo del Brilli Peri sarà praticabile e pronto a ospitare una sfida che potrebbe essere decisiva per le ambizioni di salvezza degli aquilotti.
Il maltempo imperversa in questo periodo ma per la sfida con il Cannara la certezza in casa Montevarchi è che il fondo del Brilli Peri, dove domenica prossima gli aquilotti cercheranno un altro risultato prezioso per le loro aspirazioni di salvezza, consentirà come sempre di disputare al meglio la partita anche sotto il diluvio. Confortati dal successo ritrovato a Trestina, intanto, i ragazzi di Simone Marmorini (nella foto) restano con i piedi per terra convinti di aver messo solo un altro tassello nel mosaico ancora da completare della permanenza in categoria. Gli umbri restano sempre ultimi ma non si presenteranno certo dimessi all’appuntamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Montevarchi Bassano
Serie D: i due, entrambi ex Seravezza, guardano con fiducia alla prossima trasferta del Montevarchi. "Sarà dura ma noi siamo pronti». Coly e Bocci lanciano le quotazioni dell’Aquila
Due ex giocatori di Seravezza, Coly e Bocci, sono fiduciosi in vista della prossima trasferta del Montevarchi a Seravezza.
Serie D: Bassano in campo dall’inizio contro la leader del girone che arriva al Brilli Peri. Montevarchi, obiettivo Grosseto. E Marmorini perde Francalanci
Nel prossimo turno di Serie D, il Bassano scenderà in campo dall'inizio contro la capolista del girone al Brilli Peri, mentre il Montevarchi punta al successo contro il Grosseto.
Ultime notizie su Montevarchi Bassano
Argomenti discussi: Serie D mercato. L'Aquila Montevarchi ufficializza una rescissione; I bianconeri cadono 0-1. Il Trestina viene beffato nel finale . Brutto passo falso col Montevarchi; Juniores Nazionali U19. Il programma del weekend girone per girone; Serie D, gir. E. Colpo esterno per l'Aquila Montevarchi: interviste ed highlights del match con il Trestina.
Calcio serie DL’ultima partita giocata dal Montevarchi a Cannara terminò con un pareggio a reti bianche, il 21 febbraio del 2021. Era appena cominciata, all’epoca, la cavalcata vincente dei valdarnesi di Malotti ... lanazione.it
Qui Seravezza. La capolista ko a Montevarchi. E perde la testa della classificaAQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Bigazzi (Menchetti 87’), Bassano, Siniega, Cecconi, Mattei, Lovari (84’Galeota), Boncompagni (Galastri 68’), Kondaj, Bocci, Mencagli ... lanazione.it
DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE D La gara Trestina Aquila Montevarchi in programma a Trestina domenica 1 febbraio ore 14,30 sarà diretta dal Sig. RICCARDO BORGHI della sezione di Modena coadiuvato dagli Assistenti Sig.ri ALESSANDRO RALLO del facebook
