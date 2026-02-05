Sergio Mattarella per le Olimpiadi fa tappa in Brianza

Questa mattina la Fiamma olimpica è arrivata a Milano, dopo aver percorso 11 comuni brianzoli. Ieri sera, il presidente Sergio Mattarella ha acceso il braciere durante la cerimonia in Brianza, segnando un momento importante per le Olimpiadi. Ora l’attenzione si sposta sulla città, pronta ad accogliere l’evento.

Dopo aver attraversato 11 comuni brianzoli, e aver acceso il braciere nel corso di ieri sera 4 febbraio, la Fiamma olimpica è quest’oggi arrivata a Milano. Domani verranno invece inaugurati i Giochi con la cerimonia ufficiale di apertura che si terrà a San Siro.Assieme alla Fiamma, a Milano è.🔗 Leggi su Monzatoday.it

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 e dei Giochi Paralimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina.

Mattarella pranza con gli atleti azzurri al Villaggio: «La prima competizione è con i propri limiti»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it

Olimpiadi Milano, Sergio Mattarella agli atleti: La prima competizione è con voi stessiIl capo dello Stato si è rivolto a tutti gli atleti e poi a quelli italiani: Renderete onore al tricolore e firma il Murale della Tregua ... tg.la7.it

Sergio Mattarella è arrivato al villaggio olimpico di Milano-Cortina accolto da un caloroso benvenuto da parte degli atleti e dello staff organizzativo. Accompagnato dalla figlia Laura, il Presidente ha condiviso un pranzo con un gruppo di sportivi, scambiando p facebook

