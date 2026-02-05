Sequestro della salma di Davide Di Corato l’altro è scomparso nel 2019 | cosa succede ora

Questa mattina, i carabinieri di Chiaramonte Gulfi hanno sequestrato la salma di Davide Di Corato, morto lo scorso mese travolto da un carico di pannelli fotovoltaici. La decisione arriva dopo che sono emersi dubbi sulla sua morte e sulla scomparsa di un altro uomo nel 2019. Ora si attende l’esito delle indagini per capire cosa sia realmente accaduto e se ci siano responsabilità.

**Davide Di Corato, sequestro della salma: l’uomo è morto travolto da un carico di pannelli fotovoltaici a Chiaramonte Gulfi** Davide Di Corato è morto. Lo chef, il giornalista, l’artista della cucina e del gusto, è stato travolto da un carico di pannelli fotovoltaici mentre veniva scaricato nel suo appartamento a Chiaramonte Gulfi. Era il 4 febbraio 2026, nel primo pomeriggio, e la tragedia è avvenuta in via Poggio Gallo, in una zona residenziale della città, dove viveva e dove ha aperto un’attività enogastronomica, l’agriturismo “Poggio del Gallo”. La salma è stata sequestrata all’obitorio del cimitero locale, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Davide Di Corato Omicidio di Vito Mezzalira, i resti dell'ex postino scomparso nel 2019 trovati nel suo giardino a Sdraussina Gorizia, rinvenuti nel pozzo di casa i resti di Vito Mezzalira, ex dipendente Poste Italiane scomparso nel 2019: 3 indagati, tra cui ex convivente Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Davide Di Corato Argomenti discussi: Lorusso torna a chiedere il sequestro del telefonino; Tel Aviv, spento l'orologio che contava i giorni di sequestro degli ostaggi; Vallo della Lucania, Noah muore a 19 anni dopo un ricovero per un disturbo all'occhio: querela della famiglia; Tragedia a Campo Felice: infermiera 36 muore dopo lo sci, scatta l’inchiesta. Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: una condanna storica a 50 anni dai fattiOmicidio di Cristina Mazzotti, la sentenza chiude uno dei sequestri più noti degli anni ’70. Ecco tutti i dettagli della sentenza della Corte d’Assise di Como. notizie.it Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all'ergastolo dopo 50 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all'ergastolo dopo 50 anni ... tg24.sky.it Trg media. . AUTOPSIA PER IL GIOVANE Resta sotto sequestro la salma di Giulio Carlaccini, il ventiduenne che ha perso la vita nel tragico schianto sulla E45 a Città di Castello. Nelle prossime ore verrà eseguito l'esame autoptico all'ospedale di Perugia facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.