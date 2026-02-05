Il Comune di Gallicano investe 650mila euro per risanare i sentieri forestali e ricostruire i muri a secco nelle frazioni montane. Dopo aver siglato un accordo con l’Associazione Nazionale Città del Castagno, l’amministrazione si impegna nella cura degli storici castagneti, affidando lavori di potatura e manutenzione. Il sindaco David Saisi spiega che l’obiettivo è valorizzare il territorio e preservare il patrimonio rurale.

Dopo le risorse immesse dall’amministrazione comunale di Gallicano nel progetto innovativo siglato con l’ Associazione Nazionale Città del Castagno, che prevede la presa in carico e la potatura professionale degli storici castagneti innestati presenti nelle frazioni montane, il territorio e la sua cura tornano in primo piano nel programma portato avanti dal sindaco David Saisi. Grazie, infatti, all’aggiudicazione di finanziamenti nell’ambito del CSR 2023-2027 della Regione Toscana, misura SRD12, dal valore di circa 650mila euro, alcune strade forestali del territorio saranno interessate da importanti opere di ripristino e miglioramento, oltre a diversi sentieri da valorizzare e rendere accessibili a locali e visitatori e alla sistemazioni di muretti a secco da mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sentieri forestali e muri a secco. Un finanziamento da 650mila euro

Approfondimenti su Gallicano

A Seregno, nel 2026, prenderanno il via interventi di riqualificazione urbana, a partire da piazzale Cadorna.

Un maxi sequestro da 650mila euro mira a contrastare lo sfruttamento nei campi e le attività illecite legate al caporale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gallicano

Argomenti discussi: Sentieri forestali e muri a secco. Un finanziamento da 650mila euro; Dal GAL 527.000 euro per salvare i muretti a secco e valorizzare il territorio, partono i primi interventi GAL per strade e sentieri storici; Castagneti, strade e sentieri. Fondi per i territori montani.

Sentieri forestali e muri a secco. Un finanziamento da 650mila euroDopo le risorse immesse dall’amministrazione comunale di Gallicano nel progetto innovativo siglato con l’ Associazione Nazionale Città del Castagno, che prevede la presa in carico e la potatura profes ... lanazione.it

Consorzi Forestali di Villa Basilica e delle Colline Lucchesi: oltre 1,3 milioni di euro per i territori montaniDai castagneti da frutto alla riqualificazione dei terreni fino al ripristino dei sentieri forestali con i fondi per lo sviluppo rurale ... luccaindiretta.it

Oggi bellissimo anello nella zona di Ovaro. Partendo da Ovasta abbiamo raggiunto il Cret di Laveras (Monte Navamul) per vecchi sentieri non segnalati, per poi scendere per la strada della Costa Stentaria, piste forestali e tracce sino a Luint. Ci siamo riportati facebook