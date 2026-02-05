Sentieri forestali e muri a secco Un finanziamento da 650mila euro

Da lanazione.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Gallicano investe 650mila euro per risanare i sentieri forestali e ricostruire i muri a secco nelle frazioni montane. Dopo aver siglato un accordo con l’Associazione Nazionale Città del Castagno, l’amministrazione si impegna nella cura degli storici castagneti, affidando lavori di potatura e manutenzione. Il sindaco David Saisi spiega che l’obiettivo è valorizzare il territorio e preservare il patrimonio rurale.

Dopo le risorse immesse dall’amministrazione comunale di Gallicano nel progetto innovativo siglato con l’ Associazione Nazionale Città del Castagno, che prevede la presa in carico e la potatura professionale degli storici castagneti innestati presenti nelle frazioni montane, il territorio e la sua cura tornano in primo piano nel programma portato avanti dal sindaco David Saisi. Grazie, infatti, all’aggiudicazione di finanziamenti nell’ambito del CSR 2023-2027 della Regione Toscana, misura SRD12, dal valore di circa 650mila euro, alcune strade forestali del territorio saranno interessate da importanti opere di ripristino e miglioramento, oltre a diversi sentieri da valorizzare e rendere accessibili a locali e visitatori e alla sistemazioni di muretti a secco da mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sentieri forestali e muri a secco un finanziamento da 650mila euro

© Lanazione.it - Sentieri forestali e muri a secco. Un finanziamento da 650mila euro

Approfondimenti su Gallicano

La piazza che dice addio al cemento: il progetto da 650mila euro

A Seregno, nel 2026, prenderanno il via interventi di riqualificazione urbana, a partire da piazzale Cadorna.

Lotta allo sfruttamento nei campi. Nel mirino i beni del ‘caporale’. Maxi sequestro da 650mila euro

Un maxi sequestro da 650mila euro mira a contrastare lo sfruttamento nei campi e le attività illecite legate al caporale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gallicano

Argomenti discussi: Sentieri forestali e muri a secco. Un finanziamento da 650mila euro; Dal GAL 527.000 euro per salvare i muretti a secco e valorizzare il territorio, partono i primi interventi GAL per strade e sentieri storici; Castagneti, strade e sentieri. Fondi per i territori montani.

sentieri forestali e muriSentieri forestali e muri a secco. Un finanziamento da 650mila euroDopo le risorse immesse dall’amministrazione comunale di Gallicano nel progetto innovativo siglato con l’ Associazione Nazionale Città del Castagno, che prevede la presa in carico e la potatura profes ... lanazione.it

Consorzi Forestali di Villa Basilica e delle Colline Lucchesi: oltre 1,3 milioni di euro per i territori montaniDai castagneti da frutto alla riqualificazione dei terreni fino al ripristino dei sentieri forestali con i fondi per lo sviluppo rurale ... luccaindiretta.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.