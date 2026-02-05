Sentenza riconosce illegittimità dei tamponi obbligatori durante il periodo pandemico | Non luogo a procedere

Il Tribunale di Trapani ha deciso che i tamponi obbligatori durante la pandemia non erano legittimi. La sentenza arriva dopo un lungo procedimento legato al laboratorio Emolab di Alcamo, che aveva eseguito test molecolari in un periodo in cui molti si sono chiesti se fosse corretto imporli. La decisione mette fine a una vicenda giudiziaria complessa e rischia di cambiare il modo in cui si affrontano le misure sanitarie obbligatorie.

**"** Alcamo, 4 febbraio 2026 – Con una sentenza del Tribunale di Trapani, si conclude la vicenda giudiziaria legata all'inchiesta sui tamponi molecolari eseguiti dal laboratorio Emolab, situato nella via Torquato Tasso nel comune di Alcamo. La causa, aperta nel 2020 in piena emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, è stata chiusa in maniera unanime con l'assoluzione totale degli imputati, a causa della formula "non luogo a procedere" adottata dal giudice istruttivo, Massino Corleo.

